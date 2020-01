Připravili Andělské čtení pro děti

Andělské čtení pro nejmenší připravila Městská knihovna v Sázavě na 15. ledna od 15.30 do 16.30 hodin. Pro děti od čtyř do sedm let jsou připravené nebeské příběhy o tom, že dobro, jistojistě, zvítězí nad zlem. Součástí čtení bude kreativní dílnička. Akce je zdarma.

čtení v sázavské knihovně | Foto: mistnikultura.cz