Připomenou si sametovou revoluci

Michal Prokop & Framus Five je další akce zařazena do festivalu 30 let od sametové revoluce na pondělí 11. listopadu od 19:30 hodiny na Masarykově náměstí. Framus Five se je jednu z nejvýznamnějších skupin české rockové historie.

Michal Prokop poskytl 24. září v Praze rozhovor Deníku. | Foto: Deník / Martin Divíšek