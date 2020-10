Představí každodenní život na hradě za první republiky

Na prohlídce bude představeno druhé patro hradu, které bylo od dvacátých let až do r. 1949 obýváno mladou rodinou, do které se postupně narodilo devět dětí. Rodičům jejich okolí stále říkalo pane hrabě a paní hraběnko, na hradě se mísila moderní doba s tradicemi starobylého rodu.

Hrad Český Šternberk nabídl procházku historií. | Foto: Richard Karban