Přednáší o epigenetice

Co je to epigenetika, proč bychom se měli o ni zajímat a jak mohou tyto znalosti pomoci zlepšit zdraví, to se dozvědí všichni návštěvníci benešovského klubu seniorů ve středu 27. listopadu od 17:30 na přednášce doktorky Jany Krynské.

Jana Krynská | Foto: archiv CASD