KDY: 28. 9. 13:00

KDE: Týnec nad Sázavou

ZA KOLIK: 20 korun

Den pohybu a zdraví čeká na všechny, kteří se dostaví v sobotu 28. září do Týnce nad Sázavou. Veřejnost bez ohledu na věk, výkonnost a zdravotní stav čeká od 13 hodiny bohatý program. A do něho patří jízda na ponících a na vozítkách segway, rybaření, florbal, softbal, Taekwondo, masáže, práce s dechem, relaxační cvičení, hasiči, záchranáři a prvá pomoc, bludiště, lukostřelba, golf, orientační závod rodin, střelba ze vzduchovky, kanoistika, rafting a mnoho dalších. Návštěvníci si zkusí známé i neznámé sporty i podívat se na vystoupení oddílů Tj Týnec nad Sázavou. Poplatek je 20 korun nad 15 let.