KDY: 15. srpna mezi 14:00 a 15:00

KDE: Olbramovice

ZA KOLIK: 50 korun

„Osmikilometrová trasa vede z Olbramovic přes Semtín a lesem do Tomic, z Tomic mezi loukami a poli zpět do Olbramovic. Delší trasa vede z Olbramovic přes Kochnov, kde doporučujeme navštívit rozhlednu ve tvaru velkého mysliveckého posedu, odtud do Semtína, kde se napojí na kratší trasu,“ upřesňuje Irena Šopejstalová z Obecního úřadu Olbramovice. Obě lze zdolat jak pěšky tak na kole, koloběžce či odrážedle.

Startovné je 50 korun a každý platící obdrží náramek sloužící jako volná vstupenka na večerní promítání letního kina. Promítat se bude od 21 hodiny film Bobule 3, a to u budovy obecního úřadu.

Organizátoři připravili pro pochodníky dvě občerstvovací stanice (v Olbramovicích a v Tomicích) a několik stanovišť po trase, na nichž budou plnit zábavné úkoly a sbírat razítka.

Každý pochodník se může v cíli těšit na originální diplom a odměnu. Připravené bude ohniště, na kterém si pochodníci mohou opéct vuřty, které budou k dostání zdarma v cíli pochodu.

