Pat a Mat přicházejí s novými kutilskými trampotami

Opět jsou tady. Pat a Mat přicházejí do čerčanského kina v sobotu 13. června ve zcela nových Kutilských trampotách se sérií příběhů, které vyvolají úsměv na tvářích dětí i dospělých. Jakou lest vymyslí na zloděje, který jim krade jablka ze stromu? Mýt auto hadicí? To není nic pro Pata a Mata! Raději si postaví automyčku.

Pat a Mat: Kutilské trampoty. | Foto: Deník/repro