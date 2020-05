KDY: 12. června 16:00

KDE: Vlašim, hvězdárna

ZA KOLIK: 60/30 korun

Od 16. do 18. hodiny budou moci návštěvníci na pozemku hvězdárny pozorovat sluneční aktivitu dalekohledy v hladině H-alfa s bonusem komentovaných prohlídek meteorologických stanic v podání Jana Urbana. Od 18. do 19. hodiny to bude přednáška Víta Lédla, ředitele odborného centra Toptec Akademie věd ČR. následuje soutěž pro děti a diskuse. Od 21 hodin se podívají na noční oblohu dalekohledy i pouhým okem. Vstupné je 60 korun, děti, studenti a senioři to mají za polovinu.