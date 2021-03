KDY: 25. února, 19:00

KDE: YouTube Motus / ALFREDVEDVORE

ZA KOLIK: Zdarma

Divadlo Mehedaha vzniklo v roce 1985 z okruhu přátel výtvarníků, jejichž výtvarné pokusy samovolně přerostly v loutkové performance. Soubor nevypráví konkrétní příběhy. Hraje jeden nekonečný příběh zjevování a mizení. Hraje se se vším, jediným scénografem je svět. Věci tak, vyvázány ze zažitých vztahů, osamostatňují se ve vlastní přízraky, asociují to, co zrovna komu připomenou. Žádný z těch tanců čí her nemá jiný motiv, než právě jen hru.