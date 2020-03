KDY: 14. března 20:00

KDE: Neveklov, kino

ZA KOLIK: 80 korun

Nikdo však neměl zájem na tom, aby byl osvobozen a zproštěn vinny nejhorší sériový vrah ve Švédsku, kanibalistický násilník, který byl odsouzen za osm vražd a přiznal se dalším dvaceti pěti. Příběh, předkládaný divákovi jako rafinovaná skládačka, postupně odhaluje neuvěřitelný případ, napínavý až do konce. Film je nevhodný pro mládež do 12 let a vstupné je 80 korun.