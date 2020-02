KDY: 21. února 20:00

KDE: Neveklov, kino

ZA KOLIK: 110 korun

Její perfektní život ohrozí až příchod Petrova problematického náctiletého syna z předchozího vztahu, s nímž Anna naváže intimní pouto. Co se zdálo být pouhým flirtem, se promění ve znepokojivý příběh síly a zrady s ničivými důsledky. Snímek je nevhodný pro mládež do 15 let a vstupné je 110 korun.