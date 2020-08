KDY: 15. srpna od 12:30

KDE: Český Šternberk, hrad

ZA KOLIK: 150/100/400 korun

Druhé patro hradu, které je zpřístupněné veřejnosti, bylo od dvacátých let až do roku 1949 obýváno mladou rodinou, do které se postupně narodilo devět dětí. Rodičům jejich okolí stále říkalo pane hrabě a paní hraběnko, přestože šlechtické tituly byly se vznikem republiky zrušeny, a na hradě se mísila moderní doba s tradicemi starobylého rodu. Vstupné je 150 korun, senioři, děti do 15 let a studenti platí 100 korun.