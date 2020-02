Naučí se ve Hvězdičce své první taneční krůčky

Pod lektorským vedením Jany Benešové zahájí Mateřské centrum Hvězdička v Benešově ve své tělocvičně ve čtvrtek 20. února od 14. do 15. hodiny první lekci taneční přípravky pro děti od sedm do deseti let.

Kurzy tance pro děti, ilustrační foto | Foto: cooldance.cz