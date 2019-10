KDY: 17. 10. 19:00

KDE: Vlašim, zámek

ZA KOLIK: 200/150/50 korun

Tato soutěž je prestižní událostí světového významu, patří mezi největší operní soutěže světa ve více než 60 zemích. Je určena mladým operním zpěvákům do 35 let věku a každoročně se ji účastní několik stovek pěvců, ze kterých porota do dalšího kola vybere 30 nejlepších. Slovem i zpěvem je doprovodí tenorista Jakub Pustina a Marta Vašková na klavíru. Vstupné je 200 korun, členové vlastivědného klubu to mají za 150 a děti za 50.