KDY: 10. - 14. srpna 8:00 - 16:00

KDE: Vlašim, paraZoo

ZA KOLIK: 1900 korun

Účastníci dostanou jedinečnou možnost nahlédnout do zázemí paraZOO, seznámí se s prací ošetřovatele zvířat, dostanou se do bližšího kontaktu se zvířaty a vyzkouší si například nakrmit vydry. Léčebná část, v níž se zotavují zvířecí pacienti a čekají na vypuštění zpět do volné přírody, je místem, kam se účastníci podívají v rámci společné exkurze. Zažijí tak ukázku, jaké by to bylo pracovat jako ošetřovatel. Cena je 1900 korun.