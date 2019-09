KDY: 18. a 19. září

KDE: Benešov, Masarykovo náměstí

ZA KOLIK: zdarma

Každý svého zdraví strůjcem, praví trochu poopravené přísloví. To je i motto akce, která se uskuteční ve středu 18. a čtvrtek 19. září od 9 do 17 hodiny na Masarykově náměstí v Benešově. K putovní výstavě Ligy proti rakovině a spolku Benkon se přidá výstava Labyrint zdraví. Dále bude k dispozici poradna a měření základních zdravotních ukazatelů, soutěže, odměny pro děti a jejich doprovod i kontrola mateřských znamének v rámci prevence rakoviny kůže. To vše úplně zdarma.