Zajímavou příležitost k nákupům pro druhé už nepotřebných věcí najdou nakupující ještě dnes a zítra v objektu evangelické fary u tolerančního kostela z roku 1787.

Týnecký bazárek. | Foto: Deník / Zdeněk Kellner

Na faře se koná od středy 30. října 2019 až do soboty 2. listopadu bazar dovezeného zboží od spřátelených zahraničních sborů. Dnes, v pátek první listopadový den je fara přístupná od 8 do 18 hodin, zítra, během posledního dne akce se do evangelické fary sostanou zákazníci od 8 do 11 hodin. Bazar zboží dovezeného od do Česka od spřátelených zahraničních sborů organizuje Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Soběhrdech.