KDY:

KDE:

ZA KOLIK:

Exkurze potrvá asi 2,5 hodiny, trasa je dlouhá přibližně 3 kilometry, vede zhoršeným terénem a nedoporučuje se účast dětí mladších 10 let a osob se zhoršenou pohyblivostí. Začátek je na recepci Vodního domu. Akce bude doplněna zábavnými aktivitami pro děti a oblíbeným promítáním v mobilním planetáriu vždy ve 13, 14 a 15 hodin. Na programu budou pořady vhodné pro děti od 3 do 15 let Voda – zázrak života a Život stromů. Vstupné do mobilního planetária je dobrovolné.