Kulíšek pořádá příměstský tábor

Pro děti od šesti do dvanácti let z Bystřice a okolí je tady oblíbený příměstský tábor, na kterém stráví prázdninové dny od 8 do 16 hodin. Na programu bude cestování, cvičení, tvoření, hry a soutěže. Cena za den je 400 korun. Akci pořádá Mateřské centrum Kulíšek od 20. do 31. července.

Děti z příměstského tábora MC Kulíšek si vyzkoušely podojit kozu a umlít mouku. | Foto: Deník/Hana Dittrichová