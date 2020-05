Kulíšek pořádá příměstský tábor

Mateřské centrum Kulíšek v Bystřici pořádá od 20. do 31. července Letní příměstský tábor. Na programu pro děti od šest do dvanáct let bude cestování, tvoření, cvičení, hry a soutěže. A také nejen sladké odměny. Aktivity se budou odehrávat vždy v čase od osmé do šestnácté hodiny. V ceně 400 korun na den bude zahrnuta dvakrát svačina a oběd plus pitný režim.

Na jednom z příměstských táborů MC Kulíšek si děti vyzkoušely podojit kozu a umlít mouku. | Foto: Deník/Hana Dittrichová