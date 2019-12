KDY: 15. prosince 10:00

KDE: ParaZoo Vlašim

ZA KOLIK: zdarma

V nabídce budou drátované ozdoby, keramika, šperky, textil, ručně šité a háčkované hračky, sušené ovoce, výrobky z Krišnovy farmy, značkové produkty Kraj blanických rytířů regionální produkt a další dobroty z Podblanicka. Zvířátka podpoří zájemci i tím, že přinesou své vlastní výtvory do prodeje a to do 14. prosince do ekoobchůdku od 10 do 16 hodiny.