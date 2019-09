KDY: 6. 9. 2019 - 20:00

KDE: Týnec nad Sázavou, Společenské centrum

ZA KOLIK: 80 korun

Muzikál v podaní Komorního studia Áčko Rokenrol pro Bejbyho bude na programu dne v pátek šestého září od dvacáté hodiny v společenském centru Týnec v Týnci nad Sázavou. Děj hudební komedie je situován do doby na přelomu 50. a 60. let a toto zasazení zachovává i divadelní spolek, a to včetně použitých kostýmů. Středobodem je vztah rodiny příslušníka Veřejné bezpečnosti k jejich vzdálenému příbuznému – výstředníku Bejbymu, který svým vyzývavým oblečením a vášní pro rokenrolové rytmy způsobí v okolí velké pozdvižení. Vstupné je 80 korun. Předprodej vstupenek je v Infocentru Týnec.