KDY: 29. srpna 11:00

KDE: Sázava, klášter

ZA KOLIK:

Program je vhodný pro všechny věkové kategorie. Od 18 do 19 hodin to budou krátké archeologické přednášky ve středověké kapitulní síni.

Od 19 do 20.30 pobaví přítomné pod freskou Setkání svatého Prokopa s knížetem Oldřichem u tajemné studánky Vosovky v bývalém klášterním refektáři irská muzika inspirovaná keltskou hudbou s dobovými nástroji a připraven je i dárek.