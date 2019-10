Dozví se nová fakta k začátku války

Nová fakta o roku 1939 a hledání nacistických zločinců se dozví účastníci přednášky v podaní Vojtěcha Kyncla z Historického ústavu Akademie věd České republiky v úterý osmého října v sedmnáct hodin.

Předválečná konjunktura přinesla do Včelničky oživení, a to nejen ve sklárně. Ale 2. světová válka byla jako jinde údobím útrap a poznamenána odporem lidu proti německým okupantům. V roce 1946 byla sklárna znárodněna a zařazena do státního koncernu Český | Foto: archiv