KDY: 27. 9. 16:00

KDE: Vlašim, Hvězdárna

ZA KOLIK: 60/30 korun

Jak ulovit gravitační vlny se dozvědí všichni návštěvníci vlašimské hvězdárny v pátek 27. září od 16 hodiny. A nejen to. Čeká je také pozorování sluneční aktivity dalekohledem v hladině H-alf, prohlídka meteorologických stanic a především vědecko-populární přednáška Tomáše Ledvinky, na které se dozví, co jsou gravitační vlny a jak vznikají, když se navzájem požírají dvě černé díry. Uvidíte, co vše bylo potřeba učinit pro jejich zachycení celých sto let od jejich předpovědi Albertem Einsteinem a že neskutečně velká citlivost přístroje pro jejich pozorování není jen nějaký reklamní trik.