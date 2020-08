KDY: 27. srpna 20:00

KDE: Týnec nad Sázavou, Zahrada Hotelu Týnec

ZA KOLIK: 550 korun

Michal Suchánek, Igor Chmela, Richard Genzer, Michal Novotný, Dalibor Gondík, nebo Dano Dangl či Marian Čurko míří za svými fanoušky, aby jim předvedli svůj improvizační talent naživo. Geňa je ve formě a hádá ještě lépe než kdy předním. A je to taky hlavně o divácích. Bez pomoci publika by to prostě nebyla Partička a chyběla by ta správná atmosféra. Kluci improvizují dopředu tak neví nikdo včetně nich, co se odehraje v dalších vteřinách. Ale co vědí všichni, s Partičkou přichází vždycky dobrá nálada a salvy smíchu. Vstupné na akci je 550 korun.