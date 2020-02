KDY: 28. února 20:00

KDE: Neveklov, kino

ZA KOLIK: 100 korun

Co se může stát, když se setkají dva tak odlišné světy? Originální dílo mistrovsky pracuje s prvky thrilleru, dramatu i satiry a přináší vtipný a nepředvídatelný divácký zážitek. Parazit byl oceněný Zlatou palmou a podle mnohých ohlasů se stal nejzábavnějším vítězem festivalu v Cannes od dob Pulp Fiction. Vstupné je 100 korun. Film je nevhodný pro děti a mládež do 15 let. (kve)