KDY: 20. září 17:00 a 19:30

KDE: Benešov, kino

ZA KOLIK: 130 korun

Ještě jednou, naposled a osudově přichází do kin John Rambo v podání Sylvestra Stalloneho. Do benešovského kina zavítá v pátek 20. září hned dvakrát, v 17 a 19.30 hodin. Pátým dílem „Rambo: Poslední krev“ uzavře svůj téměř čtyřicet let dlouhý akční příběh legendární postavy akčního filmu. Po nelítostných bojích v džungli a poušti ho ukončí tam, kde snímkem První krev začal. Doma v rodné Americe. Nakonec ho i tady dožene minulost. Rambo i přes svůj pokročilý věk bude nucen oprášit své schopnosti a vydat se na cestu krvavé pomsty. Snímek režíroval Adrian Grunberg.