KDY: 2. 10. 2019 - 19:30

KDE: Benešov, kino

ZA KOLIK: 240 korun

Benešov – Roger Waters vstupuje do kin koncertním snímkem z veleúspěšného turné Us + Them. V benešovském kině promítají film 2. října o 19.30 hodině. Tento hudební génius a jedna z hlavních tvůrčích sil legendárních Pink Floyd se v něm vrací do Amsterdamu, kam zavítal v roce 2018 v rámci svého světového turné. Společné dílo a režiséra Seana Evanse si dalo za cíl hudbou bořit zdi mezi lidmi. Šňůra celkem 157 koncertů napříč světem se odehrála na přelomu let 2017 a 2018. Během ní zazněly nové kusy i klasiky z alb Dark Side Of The Moon, The Wall, Animals nebo Wish You Were Here. Projekt opět svedl do střižny Waterse a Seana Evanse, režiséra snímku Roger Waters: The Wall, který byl nominovaný na Grammy za nejlepší hudební film. Vstupné je 250 korun.