KDY: 27. ledna 12:00

KDE: Monínec, lyžařské středisko

ZA KOLIK: zdarma

Ty děti, které lyžování až tak moc nebere, mají možnost zítra 28. ledna od 10 hodiny nechat se ochránci přírody zavést do světa zvířátek v zimě. Vlezou si do brlohu s medvědem, prozkoumají liščí noru i příbytek jezevce. Zjistí, kde se v zimě schovává veverka, had nebo ještěrka, a také, proč lasička v zimě nespí.