KDY: 14. února 20:00

KDE: Neveklov, kino

ZA KOLIK: 130 korun

Patnáct let vdaná Zuzana zjistí, že jí manžel Jirka už delší dobu zahýbá. Neváhá, zachová se ne právě tradičně, rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit trochu netradiční návrh. Navrhne jí, aby si péči o Jirku rozdělily a udělaly z něj tak chlapa na střídačku. To co vypadá jako skvělý plán se rychle zvrtne v noční můru. Vstupné je 130 korun.