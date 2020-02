Brad Pitt a Leo DiCaprio se objeví na plátně sázavského infocentra

Tenkrát v Hollywoodu přijde i do sázavského kinosálu a to v pondělí 9. února od 19 hodiny. Film se odehrává se koncem 60. let. Hlavními postavami jsou bývalá westernová hvězda Rick Dalton, kterého hraje Leonardo DiCaprio a jeho dlouholetý kaskadér Cliff Booth v hlavní roli s Bradem Pittem.

Kino Napajedla: Tenkrát v Hollywoodu | Foto: Jarmila Kuncová