Komedie Přes prsty | Foto: CinemArt

Jiří Langmajer si zahraje ve snímku Přes prsty v benešovském kině dnes v 19:30. Film se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda v podání Petry Hřebíčkové a Pavla, kterou hraje Denisa Nesvačilová, jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat biologocké hodiny a s přítelem Hynkem, do role kterého se vžil Vojta Dyk, chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy. Všechno ale stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí Jíra v podaní již výše zmíněného Jiřího Langmajera.