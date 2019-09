Vzpomenou na osudový rok 1968

Půlstoletí od události je pořádný důvod vzpomenout na to, co se tehdy stalo. Právě proto v úterý 21. srpna na centrálním Masarykově náměstí promítnou dobové dokumenty a k poslechu budou i mnohem četnější audionahrávky. Všechny vztahující se k osudovému dni 21. srpna 1968. Ti, kteří si na ten den pamatují, si události mohou připomenou emocí. Akce začne ve 14 hodin vzpomínáním pamětníků. Zazní hudba konce šedesátých let s Karlem Krylem či Martou Kubišovou. V 19 hodin začne na náměstí beseda. V osm večer zahraje benešovský Big Band Pacholata.