Neveklov – Historii židovského obyvatelstva na Neveklovsku přibližuje výstava v neveklovském informačním centru. Výjimečná je už tím, že ji uspořádal student maturitního ročníku zdejší obchodní akademie Martin Bitarovec. Expozici mohou zájemci zhlédnout do konce srpna, infocentrum na náměstí má otevřeno ve všední dny od 8 do 16.30 hodin a v sobotu od 9 do 15 hodin. (jvr)