Vyhlašují čtvrtý ročník soutěže o nejlepší Štrúdl

Čtvrtý ročník Štrúdl festíku potěší všechny milovníky dobrého štrúdl, který v soutěži napečou šikovné pekařky či pekaři bojující o hlas poroty o nejlepší štrúdl. V pátek 19. července můžete do 16 hodiny nosit vaše štrúdly na správu zámku Konopiště nebo do prodejny „Štrúdl do krabice“ v Benešově, Vnoučkova ulice. Večer zasedne porota k jejich vyhodnocení. V sobotu 20. července se bude po celý den na nádvoří štrúdl prodávat. Prvních pět míst dostane zajímavé ceny. Vybrané peníze z prodeje této oblíbené dobroty půjdou na dobročinné účely pro konopišťského medvěda Jirku.