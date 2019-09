Po stopách Bitvy u Jankova půjdou účastníci 19. ročníku pochodu, který organizuje Obec Jankov a ZŠ Jankov v sobotu 8. června od 8 hodiny. Pěší trasy jsou dlouhé deset a patnáct kilometrů, cyklisté to mají 34 kilometrů do cíle, který je při výstavní síni na jankovském náměstí do 13 hodiny. Mezi osmou a devátou proběhne registrace také na náměstí v Jankově. Vstupné je dobrovolné.