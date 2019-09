Uslyší keltskou i irskou hudbu

Týnec nad Sázavou – Keltský večer, to je dvanáctý ročník tradičního rozloučení se sezónou plný keltské, irské a balkánské hudby, tanců a na závěr ohňové show. Akce začne v sobotu 30. září od 16 hodin na hradu v Týnci nad Sázavou. Až do půlnoci se postupně představí několik hudebních skupin jako je třeba kapela Cowentina, která odehraje keltskou a irskou hudbu. Následně si diváci užijí i irské tance v podání Wild Rose, a to hned několikrát. Vystoupí také Hana Band, K.O. a Hekelén Tekelén. Na závěr celého programu si návštěvníci dozajista užijí ohňovou show od skupiny Grex, která započne ve 23 hodin.