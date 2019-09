V prostorách votického kláštera svatého Františka z Assisi jsou nyní k vidění výstavy prací, které vytvořily šikovné ruce místních obyvatel. Kromě výstavy krajkářek, která potrvá do konce prázdnin, jsou to také díla žáků místní základní umělecké školy, která jsou k vidění do pondělí 10. září. Návštěvníci je mohou zhlédnout od úterý do neděle mezi 10. a 12. a 13. a 17. hodinou.