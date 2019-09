Udělají si exkurzi k pramenu tajemství dlouhověkosti

I když všichni víme, že nezáleží ani tak na kvantitě, jako kvalitě, přece jen bychom chtěli žít co nejdéle. Ale také ve zdraví a spokojenosti. Jak na to, nám napoví exkurze mezi tři nejdéle žijící populace na světě, a to ve středu 24. října v 18 hodin.

Dobrou zprávou je, že dlouhověkost v první řadě neovlivňují naše geny, ale životní styl. Můžeme si prodloužit život i my? Kurz zdravého vaření s ochutnávkou bude vést Roman Uhrin, ředitel EPIcentra zdraví Eden. Vstupné je dobrovolné.