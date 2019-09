Studenti ze Švédska zazpívají v sázavském klášteře

Sázava – Jedinečnou příležitost vychutnat si klasickou hudbu v podání švédských studentů budou mít v neděli 24. června posluchači v Sázavě. Lundský univerzitní sbor, který je nyní na týdenním turné po České republice a Polsku, vystoupí od 18.30 do 19.30 v sázavském klášteře. Hudební zážitek vyjde dospělé na devadesát korun, děti nad deset let, studenti a senioři zaplatí korun sedmdesát. Děti do deseti let mají vstup zdarma. (jvr)