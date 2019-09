Staré časy na silnicích připomíná Retroautomuzeum ve Strnadicích

Strnadice – Zavzpomínat na staré časy na silnicích nebo se zasnít, jaké by to bylo řídit vytoužený vůz, můžete v Retroautomuzeu ve Strnadicích nedaleko Vrchotovýc Janovic. Po předchozí domluvě se lze některými vozy i svézt. Sbírka čítající přes 170 exponátů je v létě k vidění od úterý do neděle od 10 do 17 hodin. Letošní novinkou jsou například policejní automobily. Vstup je 100 korun. (jvr)