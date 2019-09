Setkají se u kapličky Sv. Václava

Již po páté se v malebném koutku ve Štěpánovské Lhotě na návsi u kapličky Svatého Václava v sobotu 29. září uskuteční setkání k připomenutí si tohoto patrona českého národa a symbolu české státnosti. Obyvatelé Trhového Štěpánova a Lhoty si řekli, že když už je sto let republiky, udělají to tentokrát i se mši svatou od patnácté hodiny. Občerstvení zabezpečí místní hospodyňky a k dobré náladě zahrají čtyři harmonikáři. Za pět let kaplička prošla úspěšnou renovací a Svatováclavské setkání se stalo milou tradicí.