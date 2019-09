Sbírka školních potřeb v Benešově pomůže budoucím prvňáčkům

Benešov – Přebývají vám doma pastelky či vodovky? Zanést je můžete na městský úřad v Benešově, kde se rozhodli uspořádat sbírku školních potřeb pro vytipované rodiny na Benešovsku, respektive pro jejich budoucí prvňáky. Podmínkou je, aby darované věci byly nové nebo ve velmi dobrém stavu. Přinést je můžete do kanceláře číslo 224 v budově C úřadu na Malém náměstí. Sbírka potrvá od pondělí 23. července do soboty 18. srpna. (jvr)