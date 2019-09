Nespeky – Rovinatý terén s malým převýšením nabízí cyklistům osmikilometrová trasa podél řeky Sázavy z Nespek do Týnce nad Sázavou. Vede přes osadu Ledce a chatovou oblast Čížov kolem Zbořeného Kostelce. Můžete udělat odbočku a vyšlápnout si na zříceninu nebo se přes lávku vydat do obce, dále do Brodců a Týnce nad Sázavou, kde se nachází muzeum s hradem či kemp. (jvr)