Promítnou snímek Vše o životě po životě

Dokumentární film Vše o životě po životě, který benešovské kino promítne patnáctého května od devatenácté hodiny, je vyprávěním lidí, kteří překročili hranici smrti a bylo jim umožněno vrátit se zpět. Obsahuje nejen průběh prožitku, ale celkovou změnu vnímání světa, kterou těmto lidem klinická smrt do života přinesla. Změnu vnímání svého okolí i světa. Nic se neděje náhodou. Člověk je neustále v možnosti a jediné, co nás brzdí, jsme my sami. Česko – Slovensko – USA – Rusko koprodukční snímek je spojený s přednáškou režiséra Dalibora Stacha.