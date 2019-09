Projeďte se na laně nad řekou

Týnec nad Sázavou – Odvahu a zdatnost můžete procvičit v lanovém parku v Týnci nad Sázavou. Díky jeho umístění u řeky zjistíte, jaká je jízda po lanovce přes vodní tok nebo lezení po čtrnácti překážkách v blízkosti starého mlýna. Děti starší patnácti let a vyšší 140 centimetrů se mohou na dráhu vydat sami, mladší potřebují souhlas plnoleté osoby. Děti do dvanácti let musí doprovázet dospělí – máte tak jedinečnou šanci vyrazit celá rodina a odměnit potomky za vysvědčení. Otevřeno je od 9 do 18 hodin. (jvr)