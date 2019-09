Benešov – Komu se podaří zachránit zámeckou dceru Lesněnku ze strašidelné krčmy čarodějnice Maggi? Bude to silák Divobij či starostův syn Chytrolín? Nebo to dokáže drvoštěp Kuba? To se dozví nejmenší diváci ve čtvrtek 19. října od 17 hodin v benešovském Městském divadle Na Poště. Pohádku O pohádkové krčmě odehraje divadelnice Andrea Sousedíková.