Podpořte hospic koupí svíčky

Čerčany – Podpořit Hospic Dobrého Pastýře můžete různými způsoby, nyní k nim přibude i zakoupení výrobku na prodejní výstavě. Na ní se pokocháte výtvarnými díly a ručně vyrobenými a malovanými svíčkami Terezie Zemanové a jejich zakoupením přispět na dobrou věc. Za expozicí se vypravte do Studentského centra na Žižkově 30. června od 13 do 18 hodin nebo 1. července od 13 do 17 hodin. Dospělí zaplatí na vstupném 50 korun, děti 30 korun. (jvr)