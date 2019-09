Po čem muži touží

Komedie začíná pro hlavního aktéra pesimisticky, nevydařeným dnem šéfredaktora Playboye, který dostane výpověď a na jeho místo dosadí sympatickou novinářku, auto mu nabourá neznámá žena, pohádá se s exmanžekou a dcerou a v návalu sebelítosti a vzteku si pomyslí, oč jednoduší to mají ženy a proč se nenarodil on jako něžnější pohlaví. A jak už to ve filmech bývá, hrdina dostane možnost ověřit si svůj názor na vlastní kůži a poopravit si svůj názor. Film je obsazen známými herci.